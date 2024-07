Due capi dall’anima opposta che insieme diventano l’outfit che non ti aspetti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 2 luglio 2024) Non solo abiti leggeri e combinazioni di camicie e pantaloni di lino. L’estate, come abbiamo visto anche quest’anno, è fatta anche di giornate fresche e non troppo assolate. Dove coprirsi ma non troppo diventa un’esigenza. Soprattutto per chi passa il mese di luglio in città continuando a lavorare. Il giusto equilibrio tra formalità e leggerezza, tra praticità e stile è ancora una volta l’obiettivo da raggiungere. E un outfit che può aiutare in questo senso è quello che metteblazer e shorts in denim, duedal mood eagli antipodi perfetti da sfoggiare adesso. Soprattutto quando il sole è coperto da qualche nuvola e quando si deve passare con disinvoltura dall’ufficio all’aperitivo con gli amici.