Drammatico incidente stradale in provincia di Latina | due minorenni soccorsi dall’eliambulanza

(Di martedì 2 luglio 2024) È stata chiusa al traffico la strada Cisterna-Campoleone a causa di un graveche ha coinvolto due vetture. Le auto, dopo lo scontro, sono finite fuori strada, con una delle due che si è ribaltata finendo sottosopra. Sul luogo dell’sono immediatamente intervenuti il personale del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Lanuvio per prestare soccorso ai feriti. Intervento deie Blocco del Traffico Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per permettere l’atterraggio di un elicottero. Questo mezzo è stato necessario per soccorrere due ragazziche sono rimasti feriti in modo piuttosto serio nell’. Isi sono mobilitati rapidamente per garantire assistenza medica immediata ai giovani.