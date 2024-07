Cos’è lo Scully Effect e perché ci piace tanto

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 2 luglio 2024) Loè una tendenza che si è sviluppata tra bambine e ragazze negli ultimi trent’anni. Ispirate da Dana, l’agente dell’FBI interpretata da Gillian Armstrong in X-Files, tante giovani donne si sono dedicate allo studio delle cosiddette materie STEM, acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics. E oggi lavorano in campo medico scientifico. Danaè l’agente dell’FBI interpretata da Gillian Armstrong in X-Files. Nel duo formato con (l’amato) Fox Mulder rappresenta la parte razionale, quella che davanti ai fenomeni “inspiegabili” si approccia sempre con mentalità galileiana (se una cosa si dimostra, è vera).è una patologa, dall’intelligenza sopra la media, laureata con una tesi in cui dimostrava una falla della Teoria della Relatività di Albert Einstein.