Clelia precipitata nell’ascensore i dubbi sulla morte | dal telefono alle porte aperte

(Di martedì 2 luglio 2024)Ditano è tornata a casa intorno alla mezzanotte tra domenica 30 giugno e lunedì 1° luglio. La giovane di Fasano ha posato la borsa ed è nuovamente uscita, portando con sé solo il cellulare. Ma ad attenderla al quarto piano non c’era la cabina dell’ascensore, bensì il vuoto. Un volo di circa 15 metri che le è costato la vita. Unache amici e familiari faticano ad accettare, soprattutto perché presenta dei punti ancora da chiarire. Perché, dopo essere tornata a casa, è uscita nuovamente solo con il? Secondo la ricostruzione del papà della 25enne, la figlia era rientrata per qualche minuto per poi uscire senza borsa, ma solo con il, per andare a salutare gli amici o a recuperare qualcosa che aveva dimenticato.