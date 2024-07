Ci spezzi il cuore Cristiano Ronaldo in lacrime davanti alla mamma poi il pianto disperato di Maria Dolores

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024)indi fronte. È successo durante l’ultima partita del Portogallo all’Europeo Germania 2024, quella disputata contro la Slovenia. La squadra di CR7 non ha brillato e anzi, in più di qualche occasione ha rischiato anche di non passare. È stata una serata di emozioni contrastanti per lui e i suoi compagni di nazionale. >> “Sposi bagnati, sposi fortunati”. Il volto della tv ha detto Sì al compagno storico dopo 12 anni d’amorefine il Portogallo riesce a passare la Slovenia ai calci di rigore dopo l’1-1 al termine dei tempi supplementari, ma il momento clou della partita è stato senza dubbio il rigore fallito dal capitano portoghese., che inseguiva il suo 115° gol con la maglia del Portogallo, si è presentato sul dischetto al 105? con l’occasione di sbloccare il risultato.