Anthony e Cara si sono lasciati | la verità sulla casa popolare sui soldi e sulle corna

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 2 luglio 2024) In attesa di scoprire separteciperà o no al Grande Fratello, su TikTok continua a colpi di migliaia di like la sua soap opera. Dopo aver scoperto cheaveva una figlia da un’altra donna, ora la nuova puntata è: “si“. Qualche giorno fa, infatti, la tiktoker ha furiosamente litigato cone lo ha cacciato didopo l’ennesima mancanza di rispetto di lui. “Mi ha chiamato put per colpa di un pollo!” – ha raccontatoin un video sfogo – “Lui è arrivato aalle tre e mezza passata con un pollo e io gli ho detto ‘figlio mio il pollo me lo mangio stasera perché io mimangiata qualcos’altro perché io non posso aspettare le quattro per pranzare‘. E lui mi ha detto cheuna put, che mi voleva amm.