Simest certificazione per la parità di genere | azienda inclusiva e attenta all’equità

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unaa conferma dell’impegno a favore di un ambiente di lavoro sempre più attentoe all’inclusione. È l’attestato per ladi“UNI/PdR 125:2022” (al momento l’unico standard nazionale in materia) ottenuto dasocietà del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese. Un riconoscimento che si inserisce nella più ampia strategia della Società a favore di aspetti quali diversità, equità e inclusione (DE&I). La– ottenuta in precedenza anche da Cassa Depositi e Prestiti – è stata rilasciata dall’ente Bureau Veritas Italia sulla base di una valutazione che ha considerato specifici indicatori in relazione a 6 macro-aree quali: cultura e strategia; governance; processi hr; opportunità di crescita ed inclusione delle donne in; equità remunerativa per; tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.