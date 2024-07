Incidente mortale lungo la Cassia | la vittima è il militare pontino Roberto Grasso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un tragicostradale avvenuto venerdì ha strappato la vita a, 57 anni, Tenente Colonnello dell’Aeronautica, originario di Priverno. L’fatale si è verificato sulla strada statale, nei pressi di Acquapendente. L’Secondo le prime ricostruzioni,stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è scontrato violentemente con un’auto. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e i tentativi disperati di salvarlo,è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Un Legame Forte con Privernolavorava presso lo Stato Maggiore dell’Aeronautica a Roma, ma era profondamente legato alla sua città natale, Priverno. Ogni giorno viaggiava da Priverno a Roma per lavoro, tornando ogni sera nella sua amata città.