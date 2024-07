Il ruolo e le responsabilità di ACN per la gestione dei cloud per le PA

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Semaforo rosso o semaforo verde. Ildell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dopo un dibattito non di poco conto in cui sono state superate anche le perplessità del Garante della Privacy italiano, sarà quello di effettuare un vero e proprio controllo qualitativo rispetto alle strutture che entreranno a far parte dell’ecosistema deldella pubblica amministrazione del nostro Paese. Questo compito si aggiunge a quello per il quale l’ACN è stata costituita, ovvero per ladi eventuali crisi cibernetiche che, nella fattispecie, dovessero colpire proprio le società strategiche per ildella PA o alcune istituzioni all’interno del perimetro nazionale. Le previsioni suldell’ACN sono state esplicitate, ovviamente, all’interno del regolamento che è stato approvato qualche giorno fa e che, adesso, entrerà in vigore a partire dal primo agosto 2024.