Fiumicino violazioni codice della strada | pagamenti PagoPA momentaneamente indisponibili

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024),1 luglio 2024 – LaTributi informa che, a causa di un guasto tecnico, “non risulta temporaneamente accessibile la funzione di pagamento online mediante l’avvisodei verbali dialaccertati dagli organi di Polizia Locale. Il mancato funzionamento del servizio, indipendente dallaTributi, è stato segnalato ed è in via di risoluzione, a quanto comunicato, nelle prossime ore. Non appena verrà ripristinata la possibilità di pagare tramite i canali aderenti al circuitoonline, verrà data pronta comunicazione”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.