Femminile Bedin e Natali per l’Hidroplants

(Di lunedì 1 luglio 2024) La pallavolomodenese si prepara ad un altro anno senza una squadra della nostra provincia in serie A: la notizia in sé per sé sarebbe negativa, ed in effetti lo è, se non fosse che dalla B1 fin giù qualcosa sembra muoversi, e prima o poi una formazione della nostra provincia dovrebbe tornare a calcare i parquets importanti. Sembrava che potesse succedere già quest’anno con il Volley Modena di Mirco Muzzioli, ma il vulcanico Presidente gialloblù è riuscito a resistere alle sirene che da più parti lo hanno tentato, allestendo però una formazione in grado di migliorare il quarto posto di quest’anno: alla corte del riconfermato Di Toma in panchina, sono rimaste tre "calibri da novanta" per la cadetteria, come Lancellotti, Bozzoli e Gerosa, a cui si sono aggiunte la Nonnati da Gossolengo, Alice Bellini dal Volano, ma prima da Anderlini e Villa d’Oro, Elena Fronza di ritorno da Campagnola, Ester Paolini, ed un gruppetto di giovanissime dall’Anderlini, capitano dalla talentuosa Pagot.