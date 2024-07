Euro 2024 il calendario delle partite in diretta tv su Sky e Rai - 1 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) UEFAPEI GERMANIAFrancia - Belgio ore 18 inesclusiva su Sky Sport Portogallo - Slovenia ore 21 insu Sky Sport e Rai 1 Nel pomeriggio l'Inghilterra si è qualificata per i quarti di finale dibattendo la Slovacchia per 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1 al 90') nel match degli ottavi giocato a Gelsenkirchen. Nei quarti gli inglesi affronteranno la Svizzera sabato prossimo a Dusseldorf. A mettere tanta paura agli inglesi è Ivan Schranz, che non ha mai avuto un'esperienza all'estero salvo la Repubblica Ceca, dove gioca con buoni risultati nello Slavia, che porta in vantaggio i suoi dopo un'azione corale di buon livello. Bellingham, al 5' di recupero dopo il 90', trova una semi-rovesciata splendida che rimette in pista una nazionale con un piede e mezzo ormai fuori daglipei, dopo una partita in cui non aveva combinato molto.