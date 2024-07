Cisl Fp Caserta assemblea sindacale dei dipendenti AORN Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 1 luglio 2024). LaFpcon la segreteria UST, ha indetto un’deidell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di“L’di domani serve a chiarire i punti essenziali della contrattazione decentrata”, spiega Nicola Cristiani, Segretario ProvincialeUstcon delega alla sanità. “I punti in questione sono molti. Si discuterà del nuovo bando per le progressioni economiche, degli incarichi – ed in particolare si farà chiarezza sull’applicazione dell’ex art.9, transazione sulle festività infrasettimanale – della trasformazione degli OTA in OSS, dell’orario pausa, del diritto alla mensa, della vertenza in corso, della questione relativa alla svestizione e vestizione”. In questo periodo in particolare è centrale il tema delle ferie per l’avvicinarsi del periodo obbligatorio del diritto al periodo estivo, ed è necessario trovare eventuali soluzioni sull’organizzazione del lavoro.