Biologia marina alla Stazione Dohrn di Napoli Simposio sulle barriere coralline

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dal 2 al 5 luglio laZoologica Antondiospiterà l‘European Coral Reef Symposium (Ecrs), il più importante evento europeo sullo studio e la conservazione delle scoglieree coralligene del nostro pianeta. L’Ecrs mira a perseguire in Europa la missione e gli obiettivi della International Coral Reef Society (Icrs), tra cui la diffusione e acquisizione di conoscenze per assicurare la protezione delleper le generazioni future. L’evento si tiene ogni quattro anni a rotazione in un paese europeo. Per l’edizione di quest’anno sarà ospitato dall’Italia e da. Il tema portante sarà come colmare il divario conoscitivo tra letropicali, quelle temperate come nel Mediterraneo e quelle di acque fredde come nel nord Europa.