Belen Rodriguez protagonista alle nozze della sorella | due look sensualissimi

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ignazio Moser e Ceciliasono ufficialmente marito e moglie. La toccante cerimonia è andata in scena domenica 30 giugno, in una villa in Toscana. Davanti a parenti e amici, in una calda sera d’estate, i due si sono giurati amore eterno. E’ tanta la commozione dei presenti ma, a farsi notare, è soprattutto la gioia (con molte lacrime) di. Lasposa è stataall’evento, anche grazie ai duesensuali. Ilsposa è super chic Gli sposi dopo il sìLa cerimonia civile per ledi Ceciliae Ignazio Moser è stata organizzata al tramonto, sull’erba. In una cornice magica, nella campagna toscana, l’argentina ha detto sì a Ignazio, dopo un fidanzamento di sette anni. L’influencer ha percorso la passerella bianca al braccio del papà, Gustavo, molto emozionato.