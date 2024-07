A Milano il 50% delle case viene comprata da single | in Italia la media è del 33%

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024)è un posto per. O almeno, lo è sempre di più. Non solo è la capitale di Tinder, la popolare piattaforma di incontri, ma è anche la città con la più alta percentuale diacquistate da singoli compratori piuttosto che da famiglie. A livello nazionale, solo un terzosono comprate da, ainvece sono la metà.controSecondo l’ultimo rapporto Tecnocasa, nel 2023 inattraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa evidenzia che nel 2023 il 66,6% è stato concluso da famiglie (coppie con o senza figli) e il 33,4% da. Prendendo in considerazione solo le grandi cittàne la quota di acquirentiaumenta e raggiunge il 39,9% del totale. Tra le città con le percentuali più alte di acquirentida segnalare(49,6%), Firenze (45,1%) e Torino e Roma (44,5% e 44,4%).