Smartphone a scuola il prof Rivoltella | Italiani più distratti della media Ue? Colpa di insegnanti noiosi e adulti dipendenti dal telefono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Ilessor Pier Cesarenon getta la croce sugli studenti. Certo, in classe si distraggono con lopiù dei “colleghi” europei, come indica la ricerca Pisa-Ocse pubblicata pochi giorni fa: il 38% dei quindicenni italici usa ilin aula, mentre il 29% è distratto dai primi. LaUe invece è più bassa: rispettivamente 30 e 25 per cento. Nelle classi italiane, dunque, quasi 7 su 10 perdono l’attenzione per via del. Gli effetti si vedono: chi non cede alle sirene dello schermo ottiene risultati in matematica più alti di 11 punti. “Ma lonon è dannoso in se, dipende dall’’abuso”, dice ildell’università di Bologna. Pier Cesareinsegna Didattica e Tecnologie dell’educazione, ha firmato circa 500 ricerche.