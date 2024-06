Scontro tra moto nel Lazio due morti Aperta indagine sulla loro velocità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 30 giugno 2024) Tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 14 del 29 giugno, su via Tiburtina Valeria, nel territorio di Roviano, al confine trae Abruzzo. Simone Esposito, 40 anni, residente a Palestrina, e Nazzareno Sette, 37 anni, di Marcellina, hanno perso la vita in un violentotra le, una Ducati e una Kawasaki.Leggi anche: Incidente sull’autostrada Milano-Genova: coinvolte sette persone, tra cui due bambini I due erano in sella alle, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato devastante e per i due centauri non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, intervenuti rapidamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. Le ferite riportate erano troppo gravi, rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.