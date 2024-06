Portogallo Martinez | Siamo pronti ora comincia un nuovo torneo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 30 giugno 2024) “Dopo aver giocato tre partite, posso dire che: oraun”. Così Robertopresenta la sfida tra il suoe la Slovenia, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024. “Non è facile giocare in competizioni di questo livello, maad affrontare la fase ad eliminazione diretta. Molti team hanno grande personalità e pensano di poter vincere. Ogni partita dipende dai minimi dettagli. La Slovenia è così, sono ben organizzati e competitivi, dovremo dare il meglio”, ha conclusonelle parole riportate dall’Uefa. Al suo fianco, Bruno Fernandes: “Li abbiamo già affrontati in amichevole, sappiamo cosa aspettarci da loro. Dobbiamo essere pazienti, difendono bassi, sono fisicamente forti e bravi nelle ripartenze: dovremo stancarli.