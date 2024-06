Mancati pagamenti al personale di Polizia Locale la replica della CGIL

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 30 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo una nota del Segretario Aziendale Sebastiano Zeoli e del Segretario Provinciale Domenico RaffaFP, in merito alla questione deialdi: “Nelle ultime settimane stiamo sentendo parlare con confusionedecisione del Tribunale di Benevento in merito al comportamento anti-sindacale del comune nei confronti del sindacato e quindi di riflesso nei confronti dei lavoratori. Una storica decisione di tale portata, senza scendere nei tecnicismi, nasce per provare a mettere ordine nel ginepraio di continue mancanze nella applicazione degli istituti contrattuali che colpiscono malamente i lavoratori penalizzandoli economicamente e professionalmente.