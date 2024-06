La Juve pesca in Serie B è un pallino di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 30 giugno 2024) Calciomercatontus, i bianconerino inB: lui è undiche lo voleva anche al Bologna. L’incastro– insieme a Cristiano Giuntoli – ha messo pesantemente mano allantus. Con l’innesto ormai certo di Douglas Luiz, e quello che sembra assai probabile di Thuram, i bianconeri stanno dando un nuovo volto al proprio centrocampo, vero tallone d’Achille l’anno scorso con Massimiliano Allegri.(Lapresse) – Ilveggente.itNon sembra essere finita qui, ovviamente, anche perché siamo solamente all’inizio delle operazioni che a dire il vero non sono ancora ufficialmente partite. C’è da capire, sempre dentro lantus, quale sarà la decisione finale di Adrien Rabiot, il centrocampista francese in scadenza che ancora non ha dato una risposta sull’offerta di rinnovo arrivata nel corso delle scorse settimane.