Da Trajkovski all’umiliazione di Berlino | due anni orribili per una Nazionale indecorosa

(Di domenica 30 giugno 2024) Se il prezzo da pagare per aver vinto un Europeo con un successo ai supplementari e due decisivi ai rigori tra semifinale e finale è questo, allora forse sarebbe stato meglio non aver aperto un conto con la fortuna. Dopo l’exploit inaspettato di trefa, quando laè riuscita, grazie all’innegabile capacità di Roberto Mancini di creare un gruppo solido e affiatato, e di trovare l’abito giusto per i suoi convocati, nel giro di duee mezzo per l’Italia sono arrivate una serie di delusioni che fanno tremare i polsi. Tutto è cominciato e finito con la Svizzera: pochi mesi dopo il trionfo di Wembley, siamo stati fermati dagli elvetici con due pareggi beffardi perché in entrambe le sfide Jorginho ha avuto sui piedi il rigore della vittoria, facendosi ipnotizzare da Sommer.