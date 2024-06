Caotica surclassata | Italia fuori dagli Europei così all’estero ci deridono Lineker | Mai visto una squadra peggiore di questa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) E ora ci perculano, ironizzano, ci massacrano, in qualche caso tiranoil livore di chi ha rimediato dal nostro calcio, in passato, batoste storiche. Il mondo si diverte sulla pelle dell’calcistica, eliminata dalla Svizzera nella rassegna continentale tedesca senza opporre resistenza. Resa incondizionata: dopo due mondiali saltati ai playoff contro Svezia e Macedonia del Nord, l’addio agliagli ottavi da campioni in carica. Dal 2004 non salutavamo questo torneo prima dei quarti. Le legnate più pesanti arrivano dall’Inghilterra, dove ancora fa male il ricordo della finale persa ai rigori a Wembley l’11 luglio 2021, contro gli azzurri di Roberto Mancini. “Non credo di aver mai, nella mia vita, unanadi”, il commento dell’ex centravanti inglese Garysu BBC One.