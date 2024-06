SmackDown 28 06 2024 You’re NOT my Tribal Chief

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 29 giugno 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Siamo nella splendida cornice del Madison Square Garden e ci aspetta una super puntata con il focus principale ovviamente sulla Bloodline. Ma direi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: La Bloodline fa il suo ingresso ma vengono subito attaccati da Cody Rhodes, Randy Orton e Kevin Owens. Scoppia il rissone con Nick Aldis, arbitri e addetti alla sicurezza che intervengono. Ma non serve a nulla perché questa volta sono i face a mettere KO la sicurezza. Cody poi prende la parola e promette la vittoria del suo team a Money In The Bank contro la Bloodline e contro un leader finto come Solo Sikoa. Attenzione però: Mi sa che Randy ha puntato qualcosa, vi siete accorti del suo sguardo? Tiffany Stratton vs Jade Cargill vs Candice LeRae (3,5 / 5) Match di qualificazione al MITB femminile, la presenza di Jade viene vista come una minaccia e quindi Tiffy e Candice iniziano dandosi man forte contro la Cargill.