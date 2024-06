LIVE Atletica Campionati Italiani 2024 in DIRETTA | Simonelli impressiona nei 110 hs! Carmassi vola a Parigi! Bene Dosso ko Vallortigara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.14: In scioltezza Zaynabche si impone in 11?20 senza spingere più di tanto con 0.8 di vento alle spalle,la distensione di Arianna De Masi seconda con 11?28, terzo posto per Melon con 11?43, record personale 21.12: Zaynabgrande favorita dei 100 donne. Queste le protagoniste della finale: 1 1 11.65 11.65 ANGELINI Ilenia 2003 PF RM052 C.S. ESERCITO 11.76 2 22 11.55 11.55 OBIJIAKU Ugochinyere Amanda 2003 PF LU100 A.S.VIRTUS LUCCA 11.62 3 8 11.26 11.26 DE MASI Arianna 1999 SF MI770MENEGHINA 11.35 4 24 11.52 11.35 PAVESE Alessia(I) 1998 SF RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 11.59 5 10 11.01 11.01Zaynab 1999 SF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 11.25 6 19 11.53 11.42 MELON Chiara 1999 SF RM002 G.