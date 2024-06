La Nasa ha dedicato un asteroide ad Annalisa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024) Da oggi in cielo c’è l’“. Lahaalla popstar italiana il nome al corpo celeste scoperto nel 1991 dall’astronauta Henry E. Holt. La scelta dell’agenzia spaziale americana sulla cantautrice italiana è stata fatta perchéScarrone è laureata in fisica «ma ha lasciato il segno nel settore musicale, ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino», spiegano sul sito. Lei ha ringraziato commossa su Instagram postando proprio la spiegazione dagli Stati Uniti. Scarrone ha sempre raccontato il suo amore per la fisica arrivando a presentare una serie di documentari su Netflix, “Tutta colpa di Einstein”. L’nominato dallaè “20014”.