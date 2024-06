Italia fuori da Euro2024! La Svizzera domina e va ai quarti meritatamente

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Una serata da dimenticare per l’agli ottavi di finale di Euro 2024, con una prestazione opaca che ha visto gli Azzurri soccombere 2-0 contro unadeterminata e superiore in ogni reparto.– L’allenata da Luciano Spalletti non è mai riuscita a prendere in mano le redini del gioco, apparendo disattenta e priva di mordente sin dalle prime battute del match. Già dal fischio d’inizio, laha imposto il proprio ritmo, costringendo l’nella propria metà campo. Al 37?, Remo Freuler ha approfittato di una difesana colpevolmente disattenta, inserendosi in area e battendo Donnarumma con un preciso tiro sul primo palo. L’ha mostrato gravi carenze di carattere e determinazione, aspetti fondamentali per affrontare una competizione di questo calibro.