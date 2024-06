Il capitano della Slovacchia Skriniar dice che la pressione è sull’Inghilterra dalla palla lunga

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 29 giugno 2024) 2024-06-28 16:42:39 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Milanritiene che lapotrebbe trarre vantaggiocrescente su Gareth Southgate e l’Inghilterra. I Tre Leoni non sono riusciti a brillare a Euro 2024, con prestazioni deludenti contro Serbia, Danimarca e Slovenia. Ciò ha portato a un’ondata di critiche da parte dei tifosi e dei media nonostante l’Inghilterra si sia qualificata agli ottavi di finale come vincitrice del Gruppo C. Il prossimo incontro è domenica con lae il difensore centrale del Paris Saint-Germainritiene che la situazione aiuti le possibilitàsua squadra di progredire. Ilha detto: “Anche nella prima partita a 1-0 win over Serbia hanno accettato il fatto che sono l’Inghilterra e devono gestire le cose in termini di risultati.