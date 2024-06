Germania-Danimarca Oliver dà l’OK | si gioca! Si riparte dallo 0-0

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 29 giugno 2024) Il quarto di finale di Euro 2024 traal BVB Stadion di Dortmund è ripreso dopo una lunga interruzione causata dalle avverse condizioni meteo. La pioggia torrenziale che aveva reso impraticabile il terreno di gioco ha finalmente smesso di cadere SIriprendere sul risultato di 0-0! L’arbitro Michaeldecide di far riprendere la partita al trentaseiesimo minuto. Prima della sospensione, laaveva mostrato una netta superiorità, andando anche vicina al vantaggio al 4? con un gol di Nico Schlotterbeck, poi annullato dal VAR per un fallo sul portiere danese Kasper Schmeichel. Nonostante la delusione per la rete annullata, i tedeschi avevano continuato a creare occasioni, si! Dopo una pausa forzata, entrambe le squadre sono rientrate in campo per un breve allenamento, utile a riadattarsi alle condizioni del terreno di gioco e a mantenere alta la concentrazione.