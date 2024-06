Federico Cenci alias Cliquot editore degli scrittori estinti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 29 giugno 2024) Se appartenete alla specie rarefatta che giudica sproporzionato, rispetto alla durata di una vita, il tempo da dedicare all’alluvionale profusione di serie tv; se un interlocutore à la page vi sminuisce perché ignorate le narratrici daghestane di ultima generazione o la new wave del cinema curdo, non ribattete con lo snobistico e banale “sto (ri)leggendo la ‘Recherche’”. Piuttosto, anche se scarseggiate in Proust, rispondete che avete appena cominciato un libro di Brianna Carafa, di Laudomia Bonanni o di Vasco Mariotti. Fatelo con nonchalance: sono autori esistiti veramente ma che non resistettero agli anni, finché un negromanticonon ne ha ridestato la voce impressa sulla carta. Lui è, classe 1978, nato a Città di Castello, cresciuto ad Anghiari, trasferitosi a Roma dove faceva il traduttore prima di fondare, giusto dieci anni fa, le Edizioni, vocate al “recupero dei classici mancati, delle belle opere dimenticate”, e dal brand ispirato a un mangiatore di spade che si esibiva sui palcoscenici della Belle Époque negli intermezzi dei numeri maggiori.