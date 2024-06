Euro 2024 prima della Danimarca la Germania deve battere le zanzare | ritiro infestato giocatori costretti a chiudersi in camera

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 29 giugno 2024), si fa sul serio. Da oggi non ci sono più reti di protezione: dentro o fuori, con gli ottavi a eliminazione diretta. Laa sperimentare la vertigine sarà l’Italia, chiamata a una sfida tutt’altro che semplice con la Svizzera. Ma in serata scende in campo un’altra tra le squadre più blasonate: i padroni di casa. Che nei giorni scorsi, più che la– avversaria del match delle 21 – sono statia studiare i rimedi contro le. Già perché ildel team guidato da Julian Nagelsmann è stato letteralmentenell’ultima settimana da uno squadrone temibile: di mosquitos. La sede scelta dalla federazione – una struttura parte in passato di una base militare Usa a Herzogenaurach, in Baviera – sorge infatti a due passi da una foresta, e il clima in questi giorni si è fatto particolarmente caldo e umido.