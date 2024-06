Delusione Italia | Spalletti chiude gli Europei con un record clamoroso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 29 giugno 2024) Grazie alla sconfitta contro la Svizzera, l’la sua esperienza ad Euro 2024. Per gli uomini di, unnegativo impensabile alla vigilia Unaincredibile. L’ennesima pagina negativa della recente storia del nostro calcio. Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale per il rotto della cuffia e grazie ad una rete segnata da Zaccagni all’ultimo minuto di recupero della gara contro la Croazia, l’saluta la competizione continentale, sconfitta dalla Svizzera per 2-0. La sconfitta è arrivata al termine di una gara quasi interamente dominata dagli uomini di Yakin. Il palo colpito da Scamacca contro la Svizzera – Notizie.comL’saluta glimestamente, al termine di un’avventura tutt’altro che positiva.