Decise le tre cariche più importanti del Consiglio europeo | cosa succede ora

(Di sabato 29 giugno 2024) In una riunione delpiù breve del previsto, questa settimana i leader dei 27 Stati membri dell’Ue hanno approvato i candidati alle massimedel blocco: Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea, António Costa come presidente dele Kaja Kallas come Alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L’approvazione è stata il primo passo di un processo che dovrà sciogliere altri nodi nella definizione della prossima leadership dell’Unione Europea. L’elezione di António Costa da parte delè definitiva. Bastava solo il voto a maggioranza qualificata dei leader nazionali e dunque l’ex premier portoghese subentrerà all’attuale presidente Charles Michel il 1° dicembre.