Byd Tang la prova de ll Fatto it – Il maxi suv cinese elettrizza gli Europei – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Formalmente è “solo” un aggiornamento, ma con 10 centimetri di lunghezza in più, una coppia maggiorata di 100 Nm (700 in totale) e un’autonomia lievitata di 130 km nel ciclo Wltp (da 400 a 530) grazie ad una batteria in formato XXL (quasi 109 kWh di capacità), la BYDche debutterà in alcuni paesientro la fine dell’anno è un Suv molto diverso da quello commercializzato per la prima volta nel Vecchio Continente nel 2021, a cominciare dalla Norvegia. Il veicolo è tutt’altro che un peso piuma: sfiorava i 2.300 kg qualche anno fa, mentre adesso, per effetto dell’adozione dell’accumulatore più grande (prima da 86,4 kWh), arriva a 2.630, sempre a vuoto. Al volante, la stazza si fa sentire, anche se la quasi paurosa accelerazione di 4,9” (3 decimi più “lenta”, si fa per dire) consente di perdonarle anche quello.