Ballando con le Stelle 2024 confermata la seconda concorrente | svelato il nome

(Di sabato 29 giugno 2024) Continuano i preparativi della nuova edizione dicon lee ora spunta laufficiale. Dopo Francesco Paolantoni, infatti, arriva una cantante nonché conduttrice. Di chi stiamo parlando? Di Nina Zilli, la quale avrebbe già firmato il contratto. Per lei sarà una nuova parentesi televisiva con la suggestione di rimanere in Rai per tutta la prossima stagione. Stando agli esperti, infatti, la cantante potrebbe finire anche nella giuria di The Voice.con le: Nina Zilli è una nuovaC’è grande curiosità per la nuova edizione dicon ledopo i tanti nomi emersi e accostati al programma. Molte trattative, non a caso, sono in fase di chiusura, mentre altre lo sono già. Francesco Paolantoni è stato il primo ad essere confermato con largo anticipo e ora arriva laconferma a distanza di qualche settimana.