Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 20 | 30

(Di venerdì 28 giugno 2024)DEL 28 GIUGNOORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFORTI DISAGI IN A1 TRAFFICO CONGESTIONATODALL’INNESTO CON LA A24-TERAMO A SAN CESAREO, IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI INTERNA DALLA A24-TERAMO ALL’APPIA STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA DEI RURULI AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-NAPOLI VIA CASSINO SONO PARTITI OGGI E ANDRANNO AVANTI FINO A DOMENICA 30 GIUGNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO DOMANI, SABATO 29 GIUGNO DALLE 09.