Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 20:30 (Di venerdì 28 giugno 2024) Viabilità DEL 28 GIUGNO 2024 ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI IN A1 TRAFFICO CONGESTIONATODALL’INNESTO CON LA A24 Roma-TERAMO A SAN CESAREO, IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI INTERNA DALLA A24 Roma-TERAMO ALL’APPIA STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA, CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALL’APPIA CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO DA VIA DEI RURULI AD APRILIA, IN DIREZIONE LATINA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA Roma-NAPOLI VIA CASSINO SONO PARTITI OGGI E ANDRANNO AVANTI FINO A DOMENICA 30 GIUGNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA CIAMPINO E COLLEFERRO DOMANI, SABATO 29 GIUGNO DALLE 09.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 19:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SITUAZIONE INVARIATA IN A1 TRAFFICO CONGESTIONATO DALL’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI SONO 9 I CHILOMETRI DI CODA SI STA IN CODAANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, VERSO LA A1 ROMA-NAPOLI RISOLTO L’INCIDENTE SULLA LAURENTINA, CODE RESIDUE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MURATELLA, VERSO LA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, CODE IN SMALTIMENTO DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE LATINA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE A TRATTI INTERNA DALLA NOMENTANA ALL’APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALL’APPIA INFINE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO DA TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 19:15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI SONO 9 I CHILOMETRI DI CODA SI STA IN CODAANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, VERSO LA A1 ROMA-NAPOLI SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, IN DIREIZONE SUD LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SULLA LAURENTINA ALTR OINCIDENTE CAUSA CODE DA SANTA PROCULA A VIA DI VALLE CAIA, E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE INCIDENTE RISOLTO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE A VIA NEWTON, VERSO L’EUR, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTENRA TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA SOSPESTO TRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA, è STATO RIPRISTINATO I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 160 MINUTI LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 28-06-2024 ore 18:45 - DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 28 GIUGNO 2024 ORE 18. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA A1 MILANO-NAPOLI TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA-TERAMO E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI SONO 9 I CHILOMETRI DI CODA SI STA IN CODAANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DAL RACCORDO AL CASELLO AUTOSTRADALE, VERSO LA A1 ROMA-NAPOLI SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DALLA COLOMBO A SPINACETO, IN DIREZIONE LATINA SEMPRE SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD, IN DIREIZONE SUD LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SULLA LAURENTINA ALTR OINCIDENTE CAUSA CODE DA SANTA PROCULA A VIA DI VALLE CAIA, E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE INCIDENTE RISOLTO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE A VIA NEWTON, VERSO L’EUR, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE E SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTENRA TRA LE USCITE CASSIA E FLAMINIA E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TUSCOLANA DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, IL SERVIZIO IN PRECEDENZA SOSPESTO TRA CAMPOLEONE E CISTERNA DI LATINA, è STATO RIPRISTINATO I TRENI INTERCITY E REGIONALI HANNO SUBITO RITARDI FINO A 160 MINUTI LIMITAZIONI DI PERCORSO E CANCELLAZIONI. romadailynews
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