SuperEnalotto Lotto e 10eLotto | l’estrazione di oggi venerdì 28 giugno 2024

(Di venerdì 28 giugno 2024) Come ogni, puntalissime, tornano le estrazioni die 10e. Stasera, 28, dalle 20 seguiremo in diretta tutti i numeri estratti dalle urne per il concorso numero 102. Chi stasera indovinerà la sestina vincente si garantirà il maxi montepremi superiore a 44 milioni di euro. Archivio. Scoprite se avete vinto: le ultime estrazioni Nell’ultimo concorso, quello di giovedì 27, non sono stati centrati nè il “6” e nemmeno “5+1”. Tre giocatori tuttavia hanno indovinato 5 numeri, garantendosi una vincita di poco superiore ai 57mila euro a testa. L’ultimo colpo grosso risale a più di un mese e mezzo fa, il 10 maggio, quando nei Quartieri Spagnoli di Napoli dove un fortunato o una fortunata ha centrato il super montepremi da 101 milioni di euro.