Ndoye ambito Yakin | È da Inter? Cresciuto tanto due caratteristiche

(Di venerdì 28 giugno 2024) A parlare diil suo CT. Il Commissario Tecnico della Svizzera si è espresso sull’obiettivo dell’alla vigilia della gara contro l’Italia.– Oltre a Yann Sommer, anche Muratha parlato in conferenza stampa. Qui l’estratto relativo all’esterno del Bologna, accostato all’, Dan: «? La sua crescita è ottimale. Buona anche la decisione di trasferirsi a Bologna. È ancora giovane e ci porta tanta gioia. È imprevedibile e spensierato. Il gol contro la Germania gli ha fatto bene. Se sia pronto a un eventuale trasferimento in una big non devo dirlo io: lo deciderà lui, non sono io la persona giusta per rispondere a questa domanda». Il ragazzo, dopo l’ottima stagione al Bologna (la prima in Italia), si sta ritagliando un ottimo spazio nella sua nazionale elvetica ad Euro 2024.