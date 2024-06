Dazn | dal 1 agosto il canale Zona Dazn non sarà più disponibile per i decoder Sky Q via internet

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) A partire dal 1°2024 ilin digitale terrestrenonpiùal 214 deiSky Q viae Sky Q senza parabola. Lo si legge chiaramente nelle FAQ dello stesso. Ai clienti che fruiscono deltramite digitale terrestre non saranno più addebitati, a partire dal mese di luglio 2024, gli importi relativi all’opzionesu Sky (pari a 5 euro al mese in casi di sottoscrizione avvenuta prima del 72023 oppure pari a 7,50€ al mese in caso di sottoscrizione avvenuta dopo tale data). Il servizio in digitale terrestresu Sky rimarrà attivo fino al 31 luglio 2024 e gli utenti con opzionesu Sky eSky Q viae Sky Q senza parabola potranno continuare a guardare ilfino a tale data.