Terminal 3 Festival torna con la seconda edizione | la lineup completa

(Di lunedì 3 giugno 2024), dopo il successo della prima, l’appuntamento di inizio estate con. In programma da mercoledì 19 a domenica 23 giugno 2024, la manifestazione si svolge nel comune del milanese Castano Primo (MI) in via Mantegna 21, giusto all’ombra dello scalo di Malpensa. La cinque giorni promette di regalare un’esperienza unica in un’aerea di oltre 20.000 mq, con un grande palco principale e diverse aree food e relax pronte ad accogliere gli appassionati. Durante illive e e dj set per tutti i gusti e per tutte le generazioni con headliner Eiffel 65, Ernia (dj set), Gianluca Grignani, Noizy, Sottotono, Villabanks. Si comincia il 19 giugno, con Gianluca Grignani, Sottotono, Disco Club Paradiso, il Radio Italia Party e Lowlow.