Pieve a Nievole la salvezza è tua Bottegone il sogno si complica

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nella giornata in cui il Montebianco Volleysi aggiudica il girone all’italiana dei playout di serie C (e di conseguenza conquista la) non scendendo in campo, il Progetto Volleydi coach Michele Barbiero, privo dell’infortunata "storica" Melania Mariotti e dell’indisposta Alessandra Bianchini, subisce un inopinato k.o. interno (3-0; 20, 23, 19 i parziali) con il Facile Salire Calci che potrebbe compromettere la promozione in C. Ma partiamo dalla, la squadra allenata da Lorenzo Branduardi, che ha assistito al sorprendente 3-1 (25-21, 25-18, 12-25, 25-18) con cui Siena ha superato Donoratico. In virtù di questo risultato, a una giornata dal termine dei playout (venerdì 7 giugno, dalle 21 a Donoratico, sfida tra l’Ecoresort Paradu e il Montebianco), lavince il raggruppamento con 8 punti, davanti a Siena 5 e Donoratico 2.