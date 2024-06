Pallanuoto Jesina l’ultima a Bologna 12-6 prima dei play off

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Finale di andata per l’accesso alla serie B il 15 giugno alle ore 19 alle Saline di Senigallia contro la Dream Sport Firenze JESI, 3 giugno 224 – Si chiude con una sconfitta acontro la capolista Rari Nantes,a punteggio pieno, la stagione regolare della. Lo scontro diretto tra le prime due della classe è stato comunque un buon test, in vista delle finali del 15 e 22 giugno. Classifica finale Laha provato a rimanere il più possibile in partita ma la Rari Nantes già a fine secondo tempo aveva quasi ipotecato il successo. Una partita comunque piacevole: i ragazzi di Mr Vastola hanno lottato fino alla fine fornendo spunti interessanti in chiave futura. Adesso una settimana di sosta, poi la finale di andata, per l’accesso alla serie B, il 15 giugno alle ore 19 alle Saline di Senigallia contro la Dream Sport Firenze.