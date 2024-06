Non è solo colpa del calo demografico se serve occupare i migranti L’opinione di Guandalini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) Più occupazione con più immigrati, ma è fuga dei giovani. È la sintesi, veloce, di quello che detto il governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta alla riunione annuale a Palazzo Koch. Ventilando unagenerazionale per chi non ha fatto figli. È vero che c’è un deficit di prole ma è pure constatato che nelle stanze della scuola i giovani si perdono. Di recente un ragazzo che sta terminando i tre anni di università, economia e management, mi ha interpellato per chiedermi il corso, corporate e finance, da seguire nei prossimi due anni. La magistrale. Ha 22 anni. Prima di consigliarlo gli ho chiesto un po’ di notizie sulle sue aspirazioni. Sul lavoro che ha in testa. Gli piace leggere i grafici di borsa. Stare in quel circuito. Che voleva provare, dopo i tre anni, a lavorare ma poi ha cambiato idea.