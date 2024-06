MotoGP | Marquez in Ducati a fianco di Bagnaia dal 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Marccorrerà nel team ufficialea partire dalla stagione, adel due volte campione del mondo Pecco. È questo quanto riporta Autosport, che rivela anche che Jorge Martin a questo punto lascerà la scuderia italiana. Laera infatti convinta di poter convincere Marca correre per Pramac con materiale e supporto identici a quelli dei piloti ufficiali, in modo da avere Martin nel team ufficiale, ma lo spagnolo ex Honda ha rifiutato la proposta, affermando che o avrebbe corso nel team ufficiale o avrebbe cercato un’alternativa di livello da un’altra parte. Per Jorge Martin ora si apriranno diverse piste, e dovrà decidere quale scegliere tra le varie offerte che ha sul tavolo: dalla KTM all’Aprilia, passando per Honda e anche Pramac, se come tutto lascia intendere dovesse separare daper diventare partner di Yamaha.