Meloni si sfoga su Salvini | Bene le scuse

(Di lunedì 3 giugno 2024) Giorgiaha rotto un silenzio durato oltre 24 ore riguardo alla polemica che ha coinvolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante la puntata di “Quarta Repubblica” di questa sera (registrata nel pomeriggio),ha dichiarato che era abbastanza normale che tutti i giornali avessero dato risalto alla richiesta di dimissioni di Mattarella da parte del senatore leghista Claudio Borghi. Ha anche espresso soddisfazione per il chiarimento di Matteo, ritenendo che fosse importante farlo in particolare il 2 giugno, una giornata in cui sarebbe meglio evitare polemiche.Leggi anche: Dietro la parata la spaccatura sull’Europa: Mattarella eseparati in casa Il 2 giugno, Borghi aveva criticato Mattarella per le sue parole ai Prefetti, dove il presidente aveva parlato dell’importanza della riflessione collettiva sulle ragioni che animano la vita della comunità italiana, inserita nella più ampia comunità dell’Unione europea.