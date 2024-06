LIVE Paolini-Avanesyan 4-6 6-0 0-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | la russa sfrutta il regolamento sta 10? in bagno e brekka a zero

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Ottima serie di rovesci di, errore di rovescio della rivale che arriva!!! 15-15 Sbaglia di dritto cercando il vincente l’azzurra. C’è da tenere la palla in campo! 15-0 Gratuito con un comodo dritto della! 1-1 Errore di rovescio di. Si torna pari! 15-40 STAVOLTA LO TIRA! E’ sulla riga! 15-30 Orrenda smorzata di, invece di tirare il dritto a metà campo. 0-30 Il dritto dellasbatte sui tesissimi nastri parigini. 0-15 Sbaglia anchedopo il servizio in retromarcia. 1-0 Altro errore dopo il servizio, allucinante primo game. 0-40 Doppio fallo (1°). 0-30 Altro errore di dritto dopo il servizio. 0-15 Servizio e dritto fuori, speriamo non si sia raffreddata.