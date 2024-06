La baita nascosta nei boschi del Cilento dove tra sorelle hanno aperto una grande pizzeria

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 3 giugno 2024) Recuperare un terreno di famiglia a circa 600 metri sul livello del mare è l’idea avuta da treimprenditrici nel campo della moda, Sabrina, Antonella e Rosanna Miano, che qui, in località Cotruzzo di Roccadaspide,creato una vera e propriadi montagna con orto annesso. Allaal Cotruzzo è prevista una piccola proposta di ristorazione, con prodotti a “metro zero”, pizza e brace. LeMianovoluto alla guida della loroil giovane e talentuoso Simone Cerruti, professionista con esperienze importanti in blasonate insegne campane. Classe 1992, Simone è un vero talento dell’arte bianca e ha in testa un’idea di pizza ben precisa, che rifletta le sue origini cilentane e che riscopra le antiche ricette locali, valorizzando al massimo i prodotti che l’orto e la montagna possono offrire.