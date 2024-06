Kate Middleton ultime notizie | la soffiata di Meghan Markle sullo stato della Principessa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024) Girano voci contrastanti sulla salute di, lache lo scorso marzo ha annunciato con un video di essere in cura per un tumore. Da allora, la consorte di William d’Inghilterra non è più apparsa in pubblico. Di come stia davvero, si parla molto. Ne discutono espertiroyal family, dottori e giornalisti. Leindiscrezioni arrivano da una fonte a lei molto vicina: la cognataparlacognata agli amici, la duchessa di Sussex moglie del secondo genito di Re Carlo, pare non essere brava a mantenere i segreti. Tornato a Londra – ma non nella residenza reale – in occasionesua partecipazione agli Invictus Games, il principe Harry avrebbe contattato il tema di comunicazione di Buckingham Palace, ricevendo aggiornamenti reali sulle condizioni di salutecognata.