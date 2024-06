Kate Middleton l’indiscrezione | Potrebbe affacciarsi dal balcone di Buckingham Palace durante i festeggiamenti per il compleanno di Re Carlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Come sta veramente? Il mistero sulle reali condizioni di salute della principessa del Galles resta ancora fitto, dopo la delicata operazione chirurgica a cui si è sottoposta qualche mese fa per una grave forma di tumore. A complicare ancora di più le cose arriva adesso l’ultima rivelazione pubblicata dai tabloid britannici. Secondo quanto scrive l’Independent, indiscrezione poi ripresa anche dal Mirror,starebbe seriamente pensando di partecipare alla grande parata che celebrerà ildi ReIII il prossimo 15 giugno. La sua intenzione, di cui avrebbe già parlato a medici e familiari, sarebbe quella di fare una apparizione per un breve saluto ai sudditi daldi.Leggi anche: Reali, Meghan svela come sta davvero: “Bruttissime notizie” Per ricostruire quanto sta avvenendo bisogna tornare però all’inizio di marzo, quando il ministero della Difesa britannico aveva scritto sul suo sito internet che, nella sua veste di colonnello in capo delle guardie irlandesi, avrebbe partecipato alla parata del Trooping the Colour dell’8 giugno, per la Colonel’s Review.