Gytkjaer uomo da Serie A | decisivo per il Venezia 2 anni fa lo fu per il Monza

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Chi diferisce, diperisce. La parafrasi del celebre detto calza a pennello per l’ineluttabile gigante danese che quando si tratta di essereper la promozione inA non sbaglia un colpo.duefa con ilieri al Penzo con ilnella vittoria sulla Cremonese che è valsa la promozione per i lagunari. A farne le spese i lombardi ma anche Stroppa, allenatore dei grigiorossi che proprio grazie al Vichingo conquistò la massimacon i brianzoli e che ieri si è visto negare la gioia con la sua Cremonese da quel giocatore che gli aveva regalato la gloria due stagioni fa. Il gigante trentaduenne si è dimostrato fino ad oggi l’dei gol pesanti: a maggio 2022 stese il Pisa con ben tre gol spalmati nella doppia finale dei playoff.